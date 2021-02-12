17 yaşındaki Betül lösemiye yenildi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 17 yaşındaki Betül Uyar, lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan Betül Ayar, 3 ay önce rahatsızlanarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan incelemede lösemi teşhisi konuldu. Tedavi gören Betül Uyar bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Körfez mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Ayar'ın babasının da 2 ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-02-12 15:02:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.