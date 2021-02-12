Başiskele Gençlik Merkezi için protokol imzalandı

Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Gençlik Merkezi projesinin protokolünü imzaladı.

Başkan Özlü, 2021 yılında Başiskele’de yapmayı planladığı Başiskele Gençlik Merkezi ile ilgili Ankara’da temaslarda bulundu. Geçen ayın sonunda Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret ederek ilçeye kazandırılacak proje hakkında bilgiler veren Başkan Yasin Özlü, dün de Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya geldi. Ziyarette, Başiskele Gençlik Merkezi projesinin protokolü imzalandı.



İmza sonrası Bakan Mehmet Kasapoğlu’na ve Bünyamin Bozgeyik’e teşekkür eden Başkan Özlü, Başiskele Gençlik Merkezi’nin çağın gereklerine uygun, genç neslin ihtiyaçlarına cevap verecek, modern güzel bir merkez olacağını söyledi. Başkan Özlü daha sonra resmi temaslar çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ve Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal’ı da ziyaret etti. Özlü, Başiskele’de gençlere yönelik yapılan hizmetler ve yapılacak olan projeler ile ilgili Altunsoy ve Uysal ile fikir alışverişinde bulundu.



Başiskele Gençlik Merkezinde neler olacak?

Başiskele’nin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu mahallelerinden biri olan Yeşilyurt Mahallesi’nde yapılacak olan gençlik merkezi, mevcut gençlik merkezlerinden çok farklı bir konseptte olacak. Bilim ve teknoloji çağına uygun, gençlerin taleplerine karşılık verecek olan Başiskele Yeni Nesil Gençlik Merkezi’nde profesyonel ses ve görüntü stüdyoları kurulacak, gençlerin dijital içerik üretmeleri ve yayınlamaları sağlanacak. Profesyonel bir radyo stüdyosu standartlarında kurulacak ses stüdyolarında gençler enstrümanlarını çalıp, şarkılarını kaydedebilecek. Greenbox stüdyolarının da yer alacağı gençlik merkezinde video ve fotoğrafçılık konularında gençler kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Başiskele’nin yeni nesil gençlik merkezi Kocaeli’nin her yerinden herkesin gelip kullanabileceği bir tesis olacak. Güçlü bilgisayarların ve hızlı internet erişiminin yer alacağı merkezde ayrıca 400 kişilik çok amaçlı eğitim salonu ve gençlerin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için spor yapabilecekleri fitness salonu da olacak.

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