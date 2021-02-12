5'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü



Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir inşaatta çalıştığı sırada 5'inci kattan düşen Ünal Çetinkaya (24), yaşamını yitirdi.

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan inşaat ustası Ünal Çetinkaya, iddiaya göre dengesini kaybetmesi sonucu 5'inci kattan düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çetinkaya'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattıDHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-02-12 18:39:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.