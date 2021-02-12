Karşıdan karşıya geçerken hastanelik oldu

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmit ilçesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Oğuz Ç'ye, M.A. idaresindeki 41 KG 696 plakalı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Oğuz Ç., ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.