Alkollü sürücü aracını kanala devirince polise 'Nöbet tutuyorum' dedi Alkolden ehliyetini kaptırdı, uslanmadı bu kez kanala uçtu Yardıma çağırıp 'sürücü' dediği komşusu, 'ben evden geldim' deyince foyası ortaya çıktı 11 bin 244 TL ceza kesilen sürücünün ehliyetine 5 yıl el konuldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü şekilde direksiyonuna geçtiği otomobili ile yağmur suyu kanalına devrilen sürücü, polis ekiplerine sürücü olmadığını ve aracın başında nöbet tuttuğunu söyledi. Olay yerine sürücü olduğu iddiasıyla çağırdığı komşusunun itirafı sonrası kaza yaptığı kabul eden sürücüye 11 bin 244 TL ceza kesildi.

Kaza, 21.30 sıralarında İzmit Şirintepe Mahallesi Bartu Sokak üzeri Çınarlıdere Viyadükleri altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Budak adlı sürücü idaresindeki 41 F 4631 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak Bartu Sokak üzerinde yağmur suyu kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile aracından yara almadan çıkan ve alkollü olduğu görülen sürücü Budak, olay yerine gelen polis ekiplerine, sürücü olmadığını söyledi. Kazayı görünce olay yerine geldiğini ve kaza yapanların aracı kendisine emanet ettiğini söyleyen sürücü Budak’ı ise sürücü olduğu iddiasıyla olay yerine çağırdığı komşusu ele verdi.



Alkollü sürücünün yalanını komşusunun itirafı ortaya çıkardı

Uzun süre polisleri sürücü olmadığına ikna etmeye çalışan Budak’ın yapılan alkol muayenesinde, 1.78 promil alkollü olduğu belirlendi. Evde alkol alarak kaza yerine geldiğini ve kendisine emanet bırakılan aracın başında nöbet tuttuğunu iddia eden Budak, sürücü olduğu iddiasıyla olay yerine komşusunu çağırdı. Ehliyetine 1 yıl önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğunu söyleyen Budak’ın olay yerine çağırdığı komşusu ise sürücü olmadığını evinden geldiğini söyledi.



"Ben nöbet tutuyorum burada ben araçta değildim"

Polisleri sürücü olmadığını inandırmaya çalışan Alaattin Budak, "Ben bir şey görmedim. Ben arabayı kullanan değilim. Ben gördüm geldim, adamlar arabayı bıraktı gitti. Ben nöbet tutuyorum burada, ben araçta değildim. Ben arabayı burada gördüm. Abi yardım çağırmaya gitti. Ben de arabanın başında durdum. Bende alkol var. Evimde alkol aldım geldim. Bende ehliyet yok. Alkolden ehliyetimi kaptırdım zaten" dedi.



11 bin 244 TL ceza kesilerek ehliyetine 5 yıl el konuldu

Komşusunun da itirafı ile kaza yaptığını itiraf eden Budak, polis ekiplerine ceza yazmamaları için uzun süre dil döktü. Üzerinden kimlik çıkmayan sürücü Budak’a, kısıtlama saatlerinde ehliyetsiz ve alkollü bir şekilde araç kullandığı gerekçesiyle toplamda 11 bin 244 TL ceza kesildi. Ehliyetine 5 yıl süre ile el konulan sürücü daha sonra ifadesi için polis merkezine götürülürken, kaza yapan araç ise çekici ile yoldan kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.