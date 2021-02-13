Bu ilçede aşılanan vatandaşlarda hiç yan etki görülmedi İlçe Sağlık Müdürü 2. doz aşısını yaptırdı Gebze İlçe Sağlık Müdürü Kadıoğlu: “Pandeminin kırılması toplumun aşılanmasından geçiyor”

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korona virüs aşıları yapılanlarda hiçbir yan etki gözlenmedi. 28 gün sonra korona virüs aşısının 2. dozunu yaptıran Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, “Pandeminin kırılması toplumun aşılanmasından geçiyor” dedi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’nin Gebze ilçesinde de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sıraya göre randevularını alarak aşılarını yaptırıyor. Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu da, ilk aşısından 28 gün sonra korona virüs aşısının 2. dozunu vurdurdu. Kadıoğlu, bu 1 aylık süreçte kendisinde ve ilçe genelinde aşı yaptıran hiçbir vatandaşta herhangi bir yan etki görülmediğini söyledi.



“Herhangi bir şikayete rastlamadık şu ana kadar”

Bundan 28 gün önce ilk doz aşılarını olduklarını söyleyen Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, “Bu günde 2. doz aşımızı az önce yaptırdık. Pandeminin kırılması toplumun aşılanmasından geçiyor. Bundan dolayı biz bütün herkese aşı olmasını Tavsiye ediyoruz. Daha önce olduğumuz aşıdan dolayı hiçbir yan etkiye maruz kalmadık. Bizim bölgemizde de Gebze bölgesinde takip ettiğimiz kadarıyla hiçbir vatandaşımızda, aşı olan hiçbir kişide yan etkiye rastlamadık. Bundan 28 gün önce sağlıkçılardan başlamıştık aşılanma olayına. Daha sonra 90 yaş üzeri büyüklerimiz aşılandı. Bu şekilde 85 yaş üzeri, 80 yaş ve 75 yaşa kadar gelmiştik. Dün itibariyle 70 yaş üzerindeki vatandaşlarımız başladılar. Bugün de 65 yas üzeri vatandaşlarımız aşılarını olmaya başladılar. İlk aşılama çalışmalarımız 28 gün önce başladı. Bu süre zarfında hem sağlık personelimizde hem aşılamaya gittiğimiz evlerde hem aile sağlığı merkezlerinde, kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde hiçbir yan etki ile ilgili bize bir bildirim gelmedi. Genelde herkes memnun. Herhangi bir şikayete rastlamadık şu ana kadar” dedi.



“Bölgemizde talep oldukça fazla”

Aşı olmaya gelemeyen vatandaşlarla ilgili evde sağlık hizmetlerinin olduğunu söyleyen Kadıoğlu, “Bu kişiler eğer yatalaksa, yatağa bağımlıysa veya evden dışarı çıkamıyorlarsa bizi veya çağrı merkezini ya da evde sağlık hizmetlerini arayarak bizden randevu talep ediyorlar. Bizde gidiyoruz onların evlerinde aşılarını yapıyoruz. Bölgemizde talep oldukça fazla, vatandaşlar rağbet gösteriyor. Özellikle yaşlı hastalarımızda biz umduğumuzdan daha çok rağbet olduğunu gördük. Yine biz bakımevlerinde, huzurevlerinde gelemeyecek olan kişilere giderek aşılarını yaptırdık. Özellikle dün itibariyle 70 yaş üzeri ve bugün itibariyle 65 yaş üzeri aşılanmaya başlayınca rağbet daha da fazlalaştı. İnşallah bundan sonra 65 yaş bittikten sonra meslek gruplarına geçecek aşılama işi. Bundan dolayı ben Gebze halkına teşekkür ediyorum. Aşılamaya gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Pandemiyi kırmamızın yolu aşılamaktan geçiyor”

Aşının çok önemli olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, “Aşı çok çok önemli. Pandemiyi kırmamızın yolu aşılamaktan geçiyor. Onun için benim bütün Gebze halkı başta olmak üzere tavsiyem; aşılama konusunda ilgi alakanın gösterilmesini, dostlarımıza ve büyüklerimize bunun önemli olduğunu anlatmamızı rica ediyorum. Mümkün olduğunca ne kadar çok aşılama olursa o kadar çok biz pandemiyi daha kısa sürede yeneriz, bir an önce bundan kurtulmuş oluruz” şeklinde konuştu.

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