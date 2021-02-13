Balondan girdiği evde annesinin cansız bedenini buldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir gayrimenkul firması sahibi olan 48 yaşındaki kadın, kapı açılmayınca balkondan eve giren oğlu tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Yenişehir Mahallesi'ndeki bir gayrimenkul firmasının sahibi olan Vildan Uslu’dan (48), haber alamayan oğlu, Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Çaldığı kapıyı kimse açmayınca balkondan eve giren Uslu’nun 17 yaşındaki oğlu, annesini hareketsiz halde yatarken buldu. Gencin yardım istemesi üzerine eve gelen komşuları, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uslu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Uslu’nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için morga kaldırıldı.

İstanbul’da toprağa verileceği öğrenilen ve kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen Vildan Uslu'nun ölümü hakkında inceleme başlatıldı.

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