Sevgililer gününde artık yeni trend depolama alanı hediye etmek Çiftler bir birine depolama alanı hediye ediyor

– Sevgililer günü öncesinde çiftler birbirlerine hediye yarışına girerken, depolama alanı satın almak popüler hale geldi. Depolama çözümleri sağlayıcısı olan Western Digital, çiftlerin 14 Şubat öncesi dijital alan alarak hediye ettiklerini açıkladı.

Oyun, fotoğraf, video, dijital belgele gibi unsurların her geçen gün arttığı dünyada, ekstra depolama alanları da popüler hale geldi. Firmalar, oyun, fotoğraf, video, dijital belgeleri saklayabilmek için ayrı ayrı ürünlerini piyasaya sürdü. Teknolojinin hızla gelişmesi üzerine depolama alanları da hediyeler arasına hızlı giriş yaptı. Özellikle oyun çılgınlığının hızla büyüdüğü bu günlerde gecikme süresi ve depolama kapasitesi gibi etkenler, oyunları etkiler oldu. Wd_Black P10 oyun sürücüsü de hediyelerin başında geliyor. Üst düzey harici HDD, oyun kütüphanelerini hareket halindeyken bir form faktörüne kaydederek konsollarının veya PC'leri potansiyelini genişletmek isteyen oyuncular için özel olarak tasarlandı. 5 TB kapasiteye sahip olan sürücü ile oyun oynamak daha keyifle hale geliyor.



Sosyal medya için ayrı ürünler

Sosyal medya için video içeriği üretenler de depolama araçlarını tercih eder oldu. USB TypeC akıllı telefonlar, tabletler ve Mac'ler ile USB TypeA bilgisayarlar arasında dosyaları kolayca taşımak için SanDisk Ultra, Dual Drive Luxe USB TypeC flash sürücü devreye girdi. Cihazlar arasında epostalaşmaya veda ettirecek ürünler, dosyaların 150MB/s okuma hızlarıyla bilgisayarlara taşınmasını sağlıyor.

İOS işlemcili ürünler için de bir çok sürücü tercih edilmeye başlandı. Sandisk'in iXpand Go Flash Sürücüsü, İOS cihazlar için tasarlandı. iXpand Go Flash sürücüsü, alan boşaltmanın kolay yolunu sunarken, kamera rulosunu otomatik olarak yedekleyip, kullanıcıların popüler formattaki videolarını doğrudan sürücüden izlemesine izin veriyor. Bu yöntem ile dosyaları bir mac bilgisayara veya PC'ye aktarmak ya da sürücüde saklamak kolay hale geliyor. iXpand Go Flash Sürücü, İOS telefonlarda yer açmanın hızlı ve kolay bir yolunu sunuyor.

Doğada fazlaca bulunmayı seven kişilere özel ürünler de raflarda yerini aldı. SanDisk Extreme Taşınabilir SSD V2’yi 1050mb/s2 okuma ve 1000MB/s2 yazma hızlarına sahip hızlı NVMe™? katı hal performansı sağlıyor. Yağmura, sıçramalara, dökülmelere ve toza karşı dayanıklı olan SanDisk Extreme®? Taşınabilir SSD V2, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, videolar ve ses dosyaları için 2 TB'a kadar yüksek hızlı depolama alanına sahip

