Kocaeli’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı il genelinde devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcaklıkların 20 derece kadar düşeceği tahmininde bulunduğu iller arasında olan Kocaeli’de kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte 12 Şubat Cuma günü yüksek kesimlere düşen kar, gece saatlerinden itibaren kentin alçak kesimlerinde de etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, Kocaeli’yi beyaza bürüdü. Kar yağışı kent genelinde devam ediyor.

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