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29 yıl önce eşinden öğrendiği sazın ustası oldu "Leyla Usta" eşinden öğrendiği enstrüman tamir işinde 29 yılı devirdi

İHA

29 yıl önce eşinden öğrendiği sazın ustası oldu "Leyla Usta" eşinden öğrendiği enstrüman tamir işinde 29 yılı devirdi

Kocaeli'de eşine yardım edebilmek için saz tamir etmeyi öğrenen Leyla Budak, saz ile başladığı yolculuğuna her türlü telli enstrümanı tamir ederek devam ediyor. Çalmayı bilmediği enstrümanları özenle tamir eden 4 çocuk annesi "Leyla Usta", mesleğinde 29 yılı geride bıraktı.
İzmit ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Leyla Budak (55), 1992 yılında saz ustası eşi Selahattin Budak’la evlendikten sonra memleketi Erzurum'dan Kocaeli'ne taşındı. İlk enstrüman dükkanlarını 29 yıl önce İzmit'te açan Budak çifti, daha sonra saz yapmaya da başladı. Sık sık eşine yardım etmek için dükkana giden Leyla Budak, enstrüman tamiri işine yatkınlığını fark etti. İlk önce saz tamir etmeyi öğrenen Budak, daha sonra telli enstrümanlarda kendisini geliştirdi. 4 çocuk annesi Budak, 29 yıldır küçük tamirhanede telli enstrümanların tamirini yapıyor.
Budak çiftinin beden eğitimi öğretmeni kızları Seçil Aktaş ise boş zamanlarında dükkana gelerek, öğrenmek isteyenlere bağlama eğitimi veriyor. Leyla Budak enstrüman tamir ederken, kızı Seçil Aktaş ise annesine bağlama çalarak eşlik ediyor.

"Ben öğrendikçe eşimin hoşuna gitti"
1992 yılından bu yana eşiyle birlikte çalıştığını anlatan Leyla Budak, "Saz yapımı ve tamir etmesi eşimin çocukluktan bu yana mesleğidir. Eşim dükkanda çalışınca ben de onun yanına gidip, gelirken bir şeyler öğrendim. Tel takmayı, perde takmayı sonra tamirini öğrendim. Ben öğrendikçe eşimin hoşuna gitti. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Öğrendim ve kendi paramı kazanıyorum" ifadelerini kullandı.
Saz tamirini yaptığını fakat çalmayı bilmediğini belirten Budak, "Gençliğimde öğrenmek istedim ama sonra hevesim geçti. Solağım diye çalamadım" dedi.

"Telli enstrümanların tamirini yapıyorum"
Eşinin saz yapma konusunda usta olduğunu belirten Leyla Budak, temin ettikleri tekneleri saza dönüştürmek için 6 ay emek verdiklerini ifade etti. Budak, "Bağlamayı sıfırdan eşim yapıyor. Ben tamirlerini yapıyorum. Örneğin sazın teknesi çatladıysa önce tekneyi cilalıyorum. Tutkalı kaynatıyorum. Yapıştırıyorum, cilalıyorum. Tellerini, perdesini değiştiriyorum. Gitar, keman, ut gibi diğer telli enstrümanların da tamirini yapıyorum" şeklinde konuştu.

"Dükkana gelenler, 'Usta sen takma, yenge taksın' diyorlar"
Çevredeki vatandaşların takdirini topladığını dile getiren Budak, "Beni yadırgamıyorlar, hoşlarına gidiyor. Kadınların eli daha yatkın olunca teli hep benim takmamı istiyorlar. Eşime, ‘Usta sen takma, yenge taksın’ diyorlar. Telleri ben değiştiriyorum. Daha itinalı yapıyorum. Ben genç olsam büyük dükkan açmak isterdim ama artık çocukları büyüttük, okudular. Bize de burası yetiyor" diye konuştu.
Oğlu ve kızının bağlama çaldığını, aynı zamanda eğitim de verdiklerini kaydeden Budak, "Bizden sonra baba mesleğini sürdürmelerini istedim ama nasip olmadı. Ben gerçekten çok istedim ama çocuklarım tercih etmedi" ifadelerini kullandı.

"İsteyenlere bağlama kursu veriyorum"
2007 yılından bu yana bağlama çaldığını söyleyen Seçil Aktaş ise "Anne ve babamın yanına gidip gelirken bağlamaya merak saldım ve öğrendim. Beden eğitimi öğretmeniyim ama hala annemin yanında isteyenlere bağlama kursu veriyorum. Bağlamayı da özellikle ağabeyimin teşvikiyle öğrendim. ‘Sen yapamazsın’ diyerek beni teşvik etti" dedi.
Müşterilerin, 'Ağabey yok mu' diyerek dükkana geldiğini anlatan Aktaş, "Annemi görünce şaşırıyorlar. 'Abla sen mi yapıyorsun' diyorlar. Bence kadınlar her sektörde olmalı. Kadınların erkeklerden daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Annemi de destekliyorum. Genellikle dükkanda annemle beraber oluyoruz. Ben de onun yanında bağlama çalışıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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