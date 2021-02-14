Sokak hayvanları için mama bırakıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havalarda yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için 12 ilçede belirlenen alanlara mama bıraktı.

Soğuk hava şartlarında ve karla kaplı alanlarda, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla kuru mama dağıtımı yapan belediye ekipleri, Umuttepe, Kartepe ve Ketenciler Barajı başta olmak üzere 12 ilçede sokak hayvanları için onlarca kilo kuru mama bıraktı. Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri sürekli olarak sokak hayvanları için çalışmalar gerçekleştirerek, soğuk kış aylarını rahatça geçirmeleri için mama dağıtımı yapıyor.

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