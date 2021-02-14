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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darıca'da kar teyakkuzu

İHA

Darıca'da kar teyakkuzu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek, alınan önlemlerle ilgili bilgi aldı.
Meteoroloji Müdürlüğünün uyarıları sonrası teyakkuza geçen Darıca Belediyesi, tedbirlerini arttırdı. Kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ilçedeki günlük yaşamın aksamaması için çalışmalarına devam eden Darıca Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde karla mücadele ekipleri oluşturdu. Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, 4 kamyon, 4 kazıyıcı yükleyici, 2 tuzlama robotu, 1 ekskavatör, 1 greyder, 9 Pikap ve 50 kişilik karla mücadele ekibiyle hem tuzlama hem kar temizleme, hem de kar küreme çalışmaları yürütüyor. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da şantiyeyi ziyaret ederek, karla mücadele çalışmalarını inceledi. Ayrıca Darıca Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Refahı ekipleri, ilçe genelinde belirlenen noktalara mama takviyesi yaparken, su kaplarını da dolduruyor.

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