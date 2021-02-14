Terk edilmiş motosiklet polis ekiplerini harekete geçirdi

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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT´te D-100 karayolu kenarında terk edilmiş halde bulunan motosiklet, polisi harekete geçirdi. Ekipler, çalıntı olduğu değerlendirilen motosikletin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit D-100 karayolu Kuruçeşme Gişeleri bağlantı viyadüğü altında terk edilmiş bir motosiklet olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekiplerce karayolu kenarındaki su kanalına atılmış halde bulunan motosiklet, uzman ekiplerce incelendi. Düz kontak yapılarak çalıştırıldığı belirlenen plakasız motosikletin çalıntı olduğu değerlendirilirken ekipler sahibini bulmak için çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2021-02-14 12:28:11



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