Jandarmadan sosyal medyada terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı

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Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı belirlenen 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden PKK/KCK lehine propaganda yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde olayla ilgili 4 kişinin adresi belirlendi. Adreslere yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-02-14 14:29:28



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