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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edebi Hayat Okumaları yarışması düzenleniyor

İHA

Edebi Hayat Okumaları yarışması düzenleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'un fikirlerini gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla, "Edebi Hayat Okumaları" yarışmasının üçüncüsünü düzenliyor.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Edebi Hayat Okumaları" yarışması Kocaeli’ndeki ortaokul ve lise öğrencilerini "Akif’in Çizgisi ve Yunus’un Sevgisinde" buluşturmayı amaç ediniyor. Yarışma kapsamında ortaokul öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un, lise öğrencileri ise Yunus Emre’nin seçkin eserlerinden oluşan iki farklı sette yer alan şiirlerinden sınava girecek. Dereceye giren öğrenciler ise altın ile ödüllendirilecek.
Yarışma başvuruları pazartesi tarihinden itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden yapılacak. Başvuru süresi 5 Mart Cuma günü sona erecek. Sınav tarihi olarak ise 12 Haziran Cumartesi günü belirlendi. Öğrencilere, şirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları ve yazarın hayatı gibi konuların sorulacağı sınavın ardından 18 Haziran Cuma günü sonuçlar duyurulacak.
Ortaokul ve lise gruplarında yarışmayı kazanan öğrencilere 2 tam altın hediye edilecek. Yarışmanın ikincisi 1 tam altın, üçüncüsü 1 yarım altın alacak. Yarışmada 4 ila 25. dereceler arasına giren tüm öğrencilere ise 1 gram altın verilecek. Yarışmada öğrencileri bu sınava hazırlayan rehber öğretmenler de ödül kazanacak. En yüksek puan alan grubun rehber öğretmenine 2 tam altın, ikinci olan grubun rehber öğretmenine 1 tam altın, üçüncü olan grubun rehber öğretmenine 1 yarım altın verilecek. Yine 4 ila 25. derece arasında yer alan grupların rehber öğretmenleri de 1 gram altın alacak. Rehber öğretmen ve öğrenciler bu sınavda sadece kendileri kazanmayacak, okullarına da kazandıracak. Yarışmada ilk üçe giren okullara katılım belgesi, kitap seti, bilgisayardan oluşan bir hediye seti kazanacak.

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