TVF Erkekler 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 0 - Saint Joseph: 3

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TVF Erkekler 1. Ligi A Grubu’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Saint Joseph’e 1925, 2225 ve 2125’lik setlerle 30 mağlup oldu.



Salon: Şampiyon Hasan Gemici

Hakemler: Adem Türkmen xx, Özgür İbrahim Özçınar xx

Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metin Baran Taşkıran x, Onur Saygın x, Tunç Ayhan x, Yiğit Kaan Özkan xx, Hakan Kemerli xx, Samet Hüseyinoğlu x, Mertcan Akın (L) x, Murat Çakmak x, Numan Aksoy x, Kadir Bircan x

Antrenör: Yahya Tanta

Saint Joseph: Umut Durur xx, Erhan Hamarat xxx, Halit Kurtuluş xxx, Christoper Hoag xxx, Emircan Aydın xx, Enis Ali Ay xx, Ata Çolak (L) xx, Emre Çevik xx, Batuhan Arcan xx, Gökcen Yüksel xx, Eren Taylan x

Antrenör: Burak Olcay

Setler: 1925, 2225, 2125

Süre: 77 dakika (23, 28,26 )

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