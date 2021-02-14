Önce park halindeki otomobile sonra da iş yerinin vitrinine çarparak durabildi



Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT´te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki bir otomobile ardından da bir iş yerinin vitrin camına çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alınırken otomobillerde ve iş yerinde maddi hasar oluştu.

Kaza, 15.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kural ihlali yaparak tramvay yolunda ilerleyen Nevin Ö. idaresindeki 41 EC 243 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir otomobile ardından bir iş yerinin vitrin camına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Nevin Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-02-14 17:03:11



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