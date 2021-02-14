Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 88 - Final Spor: 84

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Türkiye Basketbol Ligi 18. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Final Spor’u 8884 mağlup etti.



Salon: Atatürk

Hakemler: Yücel Çilingir xx, Sertan Kırklar xx, Niyazi Yasin Kahraman xx

KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz, xxx 9, Can Altıntığ x 5, Sertay Gürsu xxx 9, Mert Ulutaş xx 4, Horace Gilbert Spencer xxx 12, Uğur Dokuyan xx 3, Bora Hun Paçun xx , Sertan İbrahim Sarı xx, Hakan Şanlı xxx 8, Keshun Deion Sherrill xxx 38

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Final Spor: Christopher George Harris xxx 21, Terrell Glenn Allen xxx 16, Onur Sonsırma 4, Göktürk Gökalp Ural xxx 16, Ömer Faruk Ermat xx 2, Gurur Baybora xx 4, Murat Erensoy xxx 15, Doğancan Tokmak x, Emirhan Merdin x, Mustafa Kırcalı x, Alparslan Uruk xx 6, Volkan Aydın x

Başantrenör: Berat Gök

1. Periyot: 2127 (Final Spor lehine)

Devre: 4543 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

3. Periyot: 6955 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

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