Odasına kendisini asarak yaşamına son verdi



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa Ö. (24) evinde kendisini iple boruya asarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Kozluk Mahallesi Şehit Er Tezcan Sürek Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa Ö. evde kimsenin olmadığı sırada kendisini odasında bulunan boruya iple asarak yaşamına son verdi. Babası, eve gelip Mustafa Ö.'yü asılı halde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Ö.'yü yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Mustafa Ö. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-02-14 19:50:31



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