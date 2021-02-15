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Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Yolcu: "Savunma maçı olacağını biliyorduk"

İHA

Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Yolcu: "Savunma maçı olacağını biliyorduk"

–Finalspor galibiyetinin ardından konuşan Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu, “İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur” dedi.
TBL'de 8884’lük Finalspor galibiyetinin ardından maçı değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, “Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Rakibimiz; çok sert, Kökeni ve alışkanlıkları olan, basketbolun doğrusunu yapmaya çalışan bir takım. Maçın başı da hakikaten şok gibi oldu. Ama şokun erken gelmesi iyi oldu. Arayı çabuk kapatıp, konsantre olduk. Savunma maçı olacağını biliyorduk. İkinci periyotun başlarıyla üçüncü periyodun tamamında savunma kontrolünü aldık. Fark 15’lere kadar çıktı, 1718 oldu. Bu noktayı biraz daha çalışmamız lazım. Buradan 2530’lara gitmeliyiz. Onun da zamanı gelecek inşallah. Hedefimiz playoff ve oradan sonra önümüz çok açık. Çünkü her takım birbirini yenecek. Bunu hedefliyorsak bir tık daha çalışacak yerimiz var. Takımımız çok iyi, çok iyi reaksiyon gösteriyor. Şehrin de buna ihtiyacı var. Biz oyuncular, staff ve yönetim olarak inanmış durumdayız. Nereye gideceksek önümüz açık. İnşallah bunun sonu şampiyonluk olur” dedi.
"Kriz anlarını iyi yönettik"
9 sayıyla skora katkıda bulunan, hırsı ve mücadelesiyle dikkat çeken başarılı oyuncu Burak Şaşmaz ise, “Maça iyi başladık. İstediğimiz gibi oynadık. İkinci çeyreği istediğimiz gibi önde bitirdik. Üçüncü çeyrekte istediğimiz eforu verdik. Son çeyrekte iki farklı takım ortaya çıktı. Aynı hataları yaptık ve rakip geri döndü maça. Ama kriz anlarını iyi yönettik. Oyunda geri düşmedik. İyi galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz” diye konuştu.

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