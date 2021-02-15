İzmit Belediyesporlu atletler İstanbul’da piste çıktı

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası’nda başarılı bir performansa imza attı.

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, İstanbul Ataköy Kapalı Atletizm Pisti’nde yapılan Turkcell Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası’nda 14 sporcu ile mücadele etti. Bin 470 sporcunun mücadele ettiği şampiyonda 60 Metre büyük bayanlarda İzmitli Fatma Şimal Dincer finale kadar yükselmeyi başardı. 3 bin metre koşusunu 11 dakika 22 saniyede bitiren İzmit Belediyesporlu Serra Sude Kökduman ise kariyerinin en iyi derecesini elde etti.

Pandemi dönemi olmasına rağmen çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdüren İzmit Belediyesporlu atletler, şampiyonada geçen yıla göre daha iyi dereceler elde etti. Sıradaki hedeflerinin Turkcell 1. Ligi’nde ilk 2 takım arasına girmek olduğunu kaydeden İzmit Belediyespor Atletizm Takımı Antrenörü Turgut Demirkıran, çalışmalarının bu yönde süreceğini kaydetti.

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