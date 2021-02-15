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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

D-100 ve D-130 karayolları tuzlanıyor

İHA

D-100 ve D-130 karayolları tuzlanıyor

Karla mücadelesini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, D100 ve D130 karayollarında sürekli tuzlama çalışması yapıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 12 Şubat Cuma akşamı başlayan kar yağışının ardından karla mücadeleye başladı. Ekipler, yolların kapanmaması ve buzlanma olmaması için 3 gündür özveriyle çalışıyor. Tüm ilçelerde ana arterler ve caddeler başta olmak üzere köy yollarında da yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, ana arterlerde de buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler, dün akşam ise buzlanmaya karşı tüm şehirde tuzlama çalışmaları yaptı. Karla mücadele ekipleri özellikle D100 ve D130 karayollarında buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.
24 saat iki vardiya kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları sürekli açık tutan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli genelinde tüm ana yol ve caddeler ile köy yollarını sürekli açık tutuyor. Köylerde Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapılıyor. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 24 adet traktöre takılan kar bıçaklarıyla köy yolları açılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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