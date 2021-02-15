Kocaeli'de terör propagandasından gözaltına alınan 4 kişi adliyede

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmayla terör propagandası yapan 4 kişi, adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-02-15 16:26:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.