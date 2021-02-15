Evinin ardiyesinde intihar etti



Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)-İZMİT'te geçirdiği hastalıklar nedeniyle psikolojisinin bozulduğu iddia edilen Ahmet O. (62), evinin ardiyesinde kendini asarak yaşamına son verdi.

İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Ramazan Sokak'ta müstakil bir binada yaşayan Ahmet O. evinin ardiyesine girdi. Ahmet O. geri dönmeyince, yakınları bakmaya gitti. İçeri giren yakınları Ahmet O.'yu asılı bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Ahmet O.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Ahmet O.'nun cansız bedeni, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Ahmet O.'nun geçirdiği hastalıklar nedeniyle psikolojisinin bozulduğu öne sürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-02-15 16:47:57



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