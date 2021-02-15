Kocaeli'de terör propagandasından gözaltına alınan 4 kişi adliyede (2)

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-02-15 17:18:57



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