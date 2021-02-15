Geç müzisyen ölü bulundu

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde genç müzisyen, misafir olarak kaldığı dayısının evinde ölü bulundu.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 ay önce dayısına misafirliğe gelen müzisyen Kenan Yaman (25), sabah işten dönen dayısı tarafından odasında hareketsizce yatarken bulundu. Yaman’ın nabzının durduğunu fark eden dayısı, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılan Yaman’ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Çınarlı Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.