Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor



Dinçer AKBİRErgün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kocaeli genelinde dünden bu yana devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı bu akşam saatlerinde de etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha da güçleştiriyor. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yolların karla kaplanması nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Ergün AYAZ

2021-02-15 21:33:52



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