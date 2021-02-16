Kar kalınlığının 12 santimetre'yi geçtiği Gölcük'te D-130 karayolu ulaşıma kapandı Kapanan karayolu 1 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere'de yoğun yağan kar yağışı Halidere Gölcük D130 karayolunu ulaşıma kapadı yolda gitmekte güçlük çeken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kocaeli Gölcük'te kar kalınlığı 12 cm geçti, karayolları ekipleri 1 saat süren çalışmalar sonrası D130 karayolunu trafiğe açtı.

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