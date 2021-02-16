Kar yağışı D-100'de trafiği yoğunlaştırdı Karlı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Kocaeli D100 karayolunda geceden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle trafikteki araçlar güçlükle ilerliyor.

Kocaeli'de dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kentin birçok noktasında ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile ana yolar ve ara sokaklarda biriken karlar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı sonrasında kar birikintileri oluşan D100 Karayolunda da araçlar güçlükle ilerliyor. Ekipler yol açma, küreme ve tuzlama çalışmalarını ise sürdürüyor.

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