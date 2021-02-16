“Sevgilisi tarafından öldürülen kadının ablası cinayeti önlemek için namluya sarıldı” başlıklı haberin bir fotoğrafıyla ilgili düzeltme

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

15 Şubat 2021 (dün) tarihinde saat 23.33’te servis edilen “Sevgilisi tarafından öldürülen kadının ablası cinayeti önlemek için namluya sarıldı” başlıklı Kocaeli mahreçli haberimizde yer alan, ‘öldürülen kadın ve katili’ alt yazılı fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.