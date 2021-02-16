İzmit D-100 Karayolu'nda kar sebebiyle yoğunluk oluştu

Kocaeli İzmit D100 Karayolu’nda yoğun kar sonrasında arıza yapan ve yoldan çıkamayan araçların etkisiyle iki yönlü yoğunluk meydana geldi.

Kent genelinde etkisini arttırarak devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. D100 Karayolu İzmit ve Derince mevki'ilerinde de yoğun kar yağışı sebebiyle yoğunluk oluştu. Araç akışını sağlamak için önlem alan polis ekipleri trafiği yan yollara yönlendirdi. Yan yollarda oluşan yoğunluk sonrasında ise trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kayganlaşan yolda araçları kalan bazı vatandaşlara da polis ekipleri otomobillerini iterek yardım etti. Arıza yapan ve yolda kalan araçların çekilmesi ve kar küreme çalışmalarının ardından trafiğin çift yönlü akışı sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.