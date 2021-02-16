Yolda ve durakta kalan yayaları otobüse aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark A.Ş. Hat200 otobüsü, sabah saatlerinde yolda kalan ve güzergah dışında bekleyen vatandaşları gidecekleri yere kadar götürdü.

Kocaeli’nde dün akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı D100 Karayolu’nda ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı sebebiyle sabah saatlerinde karla kaplanan D100 Karayolu’nda bazı araçlar yolda kaldı. Duraklarda ise vatandaşlar uzun süre otobüsün gelmesini bekledi. Kapalı yolda kalan bazı vatandaşlar otobüslerden inerek yolu yaya olarak devam etmek istedi. Otobüslerden inen vatandaşlar kar ve rüzgar nedeniyle yolda yürümekte zorlandı. Sabah 05.30 Otogar kalkışlı Hat 200 şoförü İbrahim Çen, güzergahında vatandaşları mağdur etmedi. D100 karayolunda kalan, yolda yürüyen ve hat dışı olan duraklardaki vatandaşları otobüsüne alan Çen, vatandaşları gidecekleri yere kadar götürdü.

"Vatandaşları yolda bırakamazdım"

Sabah saatlerinde kar yağışının çok şiddetli olduğunu ifade eden Çen, "Normal şartlarda güzergahımız dışındaki duraklardan yolcu almamız yasak. Ama sabah saatlerinde kar yağışı şiddetli ve vatandaşların bazıları yolda yürüyordu. Biz ne kadar ulaşım hizmeti veriyor olsak ta yaptığımız hizmet kamu hizmeti. Devlet vatandaşını yolda bırakmaz diye düşündüm ve yolda yürüyen, uzun süredir güzergahımız dışında bekleyen vatandaşları otobüsüme aldım. Gidecekleri yerlere vatandaşlarımızı ulaştırdık" dedi.

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