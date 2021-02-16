Kocaeli´de DEAŞ operasyonu

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyon düzenledi. Örgütün güdümünde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2021-02-16 12:47:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.