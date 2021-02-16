Kocaeli´de DEAŞ operasyonu

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyon düzenledi. Örgütün güdümünde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-02-16 12:47:25



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