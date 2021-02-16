Kocaeli'de çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'de son 1 haftada polis ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 118 kişiden 13!ü ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son 1 haftada yapılan operasyonlarda 1 kilo 714 gr esrar, 11 gr skunk, 799 gr sentetik uyuşturucu, 126 gr metamfetamin, 3 gr kokain, 340 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 4 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendiren bin 685 TL para ele geçirildi. Çalışmalar neticesinde müdahale edilen 59 olayda ise toplam 118 şahıs yakalandı. Şahıslardan 13'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrolle, 97'si ise serbest bırakıldı.

Operasyonlar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince son 1 haftada yürüttüğü operasyon ve uygulamalarda ise yakalanan 1 şahıs serbest bırakıldı. Aynı zamanda 3 gram esrar ele geçirildi.

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