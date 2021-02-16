Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İHA

Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli’de DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre DEAŞ terör örgütünün Kocaeli’deki yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere, polis ekiplerince operasyon düzenledi. Operasyonlarda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Kocaeli´de DEAŞ operasyonu
YEREL HABERLER Kocaeli´de DEAŞ operasyonu
Yoğun kar yağışı deniz ulaşımını durdurdu
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışı deniz ulaşımını durdurdu
Yolda ve durakta kalan yayaları otobüse aldı
YEREL HABERLER Yolda ve durakta kalan yayaları otobüse aldı
Kocaeli´de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kocaeli´de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
"Çocuklar karda birçok duygusal deneyimi yaşar"
YEREL HABERLER "Çocuklar karda birçok duygusal deneyimi yaşar"
Başkan Bıyık, karla mücadele çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, karla mücadele çalışmalarını inceledi
KO-MEK'te dersler başladı
YEREL HABERLER KO-MEK'te dersler başladı
Kar üstünde sucuk ekmek keyfi
YEREL HABERLER Kar üstünde sucuk ekmek keyfi
Başiskele'de yakacak odun yardımı yapılıyor
YEREL HABERLER Başiskele'de yakacak odun yardımı yapılıyor
Yolda kalan vatandaşlara zabıta yardım etti
YEREL HABERLER Yolda kalan vatandaşlara zabıta yardım etti
Atık malzemelerden sokak hayvanları için yuva yaptılar Çöpe gidecek malzemeler sıcak bir yuvaya dönüştü
YEREL HABERLER Atık malzemelerden sokak hayvanları için yuva ...
İzmit D-100 Karayolu'nda kar sebebiyle yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER İzmit D-100 Karayolu'nda kar sebebiyle yoğunluk ...
“Sevgilisi tarafından öldürülen kadının ablası cinayeti önlemek için namluya sarıldı” başlıklı haberin bir fotoğrafıyla ilgili düzeltme
YEREL HABERLER “Sevgilisi tarafından öldürülen kadının ablası ...
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Kar yağışı D-100'de trafiği yoğunlaştırdı Karlı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti
YEREL HABERLER Kar yağışı D-100'de trafiği yoğunlaştırdı Karlı ...
Kar kalınlığının 12 santimetre'yi geçtiği Gölcük'te D-130 karayolu ulaşıma kapandı Kapanan karayolu 1 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Kar kalınlığının 12 santimetre'yi geçtiği Gölcük'te ...
Yoğun kar yağışının kapattığı TEM, 1,5 saat sonra trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışının kapattığı TEM, 1,5 saat sonra ...
Yoğun kar yağışı TEM’i kapattı, sürücüler yolda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışı TEM’i kapattı, sürücüler yolda ...
Kocaeli’de yoğun kar yağışı Karla kaplanan yollar sürücülere zor anlar yaşatıyor Ekipler TEM Kocaeli geçişinin kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de yoğun kar yağışı Karla kaplanan yollar ...
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yoğun kar yağışı başladı. Kocaeli Gölcük te D-130 kara yolu kardan kapandı. sokağa çıkma yasağının olması nedeniyle ana yol beyaza büründü.
YEREL HABERLER Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yoğun kar yağışı başladı. ...
Sevgilisi tarafından öldürülen kadının ablası cinayeti önlemek için namluya sarıldı Eşyalarını almaya gittiği evde sevgilisi tarafından silahla başından vurularak öldürülen kadının ablasının 'Gitmeyelim' demesine rağmen eve gittiği öğrenildi
YEREL HABERLER Sevgilisi tarafından öldürülen kadının ablası ...
Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü (2)
YEREL HABERLER Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü (2)
Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü
YEREL HABERLER Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü