Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli’de DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre DEAŞ terör örgütünün Kocaeli’deki yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere, polis ekiplerince operasyon düzenledi. Operasyonlarda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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