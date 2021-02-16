Kocaeli´de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi (2)

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KARLA KAPLI YOLLARDA KALDILAR

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kar yağışı ulaşımı etkiledi. Bazı araçlar virajlarda kayarak kontrolden çıktı. Kar lastiği olmayan araçlar yollarda kaldı. Vatandaşlar yolda kalan sürücülerin araçlarını iterek ilerlemelerine yardımcı oldu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2021-02-16 14:30:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.