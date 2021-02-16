Kartepe'de karla mücadele sürüyor

Kartepe Belediyesi ekipleri, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün karla mücadele ekiplerinde 140 personel görev aldı. İlçe genelinde 50 kepçe, 2 grayder, 2 tuzlama küreme, 2 loder, 11 kamyonet filosu ile kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediliyor.

Ekipler 32 mahallede gereken tedbirleri alırken, özellikle Arslanbey ve Derbent Dağ Yolu’nda yoğunlaşan kar yağışına ağırlık vererek, yolların açık olmasını sağladı. Ekiplerin gece gündüz karla mücadele ettiğini ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bazı yerlerde yoğunlaşan kar yağışı için ek tedbirler alındı. Kar yağışı sona erene kadar ekiplerimiz görevlerinin başında olacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız, bireysel tedbirlerini de ihmal etmesinler. Kartepe'miz de karın çilesini değil, keyfini yaşamak herkesin hakkı. Aynı zamanda vatandaşlarımızdan çok güzel kar eğlencesi ve manzara fotoğrafları alıyoruz. Onlar mutlu oldukça bizde mutluyuz" dedi.

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