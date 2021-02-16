Vadi İzmit Projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk iki ihalenin ardından, 29 dairenin satışa sunulacağı 3’ncü İhale, 18 Şubat Perşembe günü İzmit Belediyesi Belsa hizmet binasında gerçekleştirilecek.

İzmit Belediyesi'nin bir inşaat firmasıyla ortak projesi olan Vadi İzmit evlerinden B2E4 ve K bloklarından 29 adet daire satışa sunuluyor. 18 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek olan ihalede 60 ile 123 metrekare arasında değişen daireler, 250 bin ve 588 bin TL arasında değişen muhammen bedelle ihaleye çıkacak.

Vadi İzmit Projesi kapsamında 5 ve 12 Şubat’ta düzenlenen ilk iki ihalede satışa sunulan dairelerden 4’ü alıcı bulmuştu. 18 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek 3’üncü ihale ile 29 daire daha satışa çıkacak.

25 Şubat Perşembe günü düzenlenecek olan 4’üncü ihalede ise A3 ve A6 Bloklarından 26 daire satışa sunulacak.

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