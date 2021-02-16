Yoğun kar yağışı havadan görüntülendi Kocaeli’ne saatlerdir lapa lapa kar yağıyor

– Kocaeli şehir merkezi ve ilçelerine saatlerdir yağan lapa lapa kar havadan görüntülendi.

Kocaeli’nin geniş bir kesiminde Pazar günü etkisini arttıran kar yağışı, dün gece itibariyle şehir merkezinde de fazlasıyla etkili oldu. İzmit ilçesinde kar kalınlığı yer yer 30 santime yaklaşırken, üst kesimlerde 60 santimi geçti. Kocaeli şehir merkezinde yağan kar ise havadan görüntülendi.

Şehir merkezinde görüş mesafesi oldukça düşerken, kar yağışı ise halen devam ediyor.

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