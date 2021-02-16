Kocaeli´de kar nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 17 ve 18 Şubat günleri ara verilirken, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 17 ve 18 Şubat günlerini kapsayacak şekilde 2 gün ara verilmesine karar verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 2 gün idari izinli sayıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-02-16 15:23:04



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