Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerinin içini ısıtan hizmet

Başiskele Belediyesi, soğuk kış günlerinde yardıma muhtaç vatandaşların sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Başiskele'de sosyal dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarını sürdüren Halil İbrahim Sofrası Aşevi, soğuk kış aylarında da ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Korona virüs salgını ve soğuk kış aylarında zorlanan yardıma muhtaç ailelerini mağdur etmeyen Başiskele Belediyesi, 7 gün 24 saat muhtaçlara sıcak yemek hizmeti vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Halil İbrahim Sofrası Aşevinde hayırsever vatandaşların destekleri ile hazırlanan sıcak yemekler, 41 hanede yaşayan 60 kişiye ulaştırılıyor.

Öte yandan belediye ekipleri, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını da unutmuyor. Ekipler, kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan kedi, köpek ve kuşlar için ilçenin birçok noktasına mama, yem ve içecek bıraktı.

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