Yüz yüze eğitime kar engeli Kocaeli'de yüz yüze eğitime 19 Şubat'a kadar ara verildi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yoğun kar yağışı sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitimin 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

Kent genelinde iki günden bu yana devam eden kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kocaeli'de dün başlayan yüz yüze eğitim ise yoğun kar yağışı sebebiyle 17 Şubat Çarşamba Günü'ne kadar ertelenmişti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bugün yaptığı yazılı açıklamada okullara yeniden ara verildiğini kaydetti. Meteorolojik verilerine değinen Vali Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, ilimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günlerinde de devam edeceği bildirilmiştir. Alınan kararlar doğrultusunda 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda; tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün, yüz yüze eğitim yapılması kararlaştırılmıştı. Son alınan meteorolojik veriler ve devam eden olumsuz hava şartlarına göre: Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmiözel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır"

Vali Yavuz, hava şartları sebebiyle olumsuzlukların yaşanmaması için ilgili kurum ve kuruluşların valilik koordinasyonuyla sahada görev yaptığını da sözlerine ekledi.

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