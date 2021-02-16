Esnaftan kartopu savaşı Kocaeli’nde yaşanan yoğun kar esnafı ve çocukları mutlu etti

Kocaeli’nde yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen sokaklarda vatandaşlar doyasıya eğlendi. Çocuklar leğen ve poşetlerle kayarken, esnaf ise kartopu oynadı.

Kocaeli’nde iki gündür yoğun şekilde yağan kar her yanı beyaza bürüdü. İzmit ilçesinde vatandaşlar karın tadını doyasıya çıkardı. Yağan karla birlikte kartopu oynayıp eğlenen vatandaşlar, ve çocuklar karın tadını çıkardı. Kartopu savaşı yapan esnaf Oğuzhan Odabaşı, “Son 34 yılın en yoğun kar günlerini yaşıyoruz. İşler azaldığı için hep beraber kartopu savaşı oynamaya çıktık. Çok mutluyum. Kar uzun zamandır bu kadar yoğun yağmamıştı” dedi.



“Çocuklar evde derste biz burada kartopu oynuyoruz”

Karın tadını çıkaran esnaf Ayhan Şahin, “bir haftadır bu günü iple çekiyorduk, iş arkadaşlarımızla birlikte bir haftadır her sabah aynı muhabbetti, Kar ne zaman gelecek, ne zaman yağacak. Sonunda böyle karlı bir sabaha uyanmak bizim için çok güzel oldu. Sabah saatlerinde de çok iş olmadığı için, müşteriler olmadığı için karın tadını çıkarttık kartopu oynadık çocuklar gibi. Şu anda çocuklar dersteler utanıyorum ama bizde çocukluğumuzu yaşayalım dedik. Çok güzel oldu beklenen kar sonunda geldi” şeklinde konuştu

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