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Çöken çatı altındaki hayvanları kurtarmak için zamanla yarıştılar Çatısı çöken ahırdaki hayvanları telef olmaktan kurtardılar

İHA

Çöken çatı altındaki hayvanları kurtarmak için zamanla yarıştılar Çatısı çöken ahırdaki hayvanları telef olmaktan kurtardılar

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde üzerine biriken karın ağırlığı ile çöken ahırda mahsur kalan çok sayıda küçükbaş hayvan, belediye ekiplerince telef olmaktan kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında Gölcük 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan bir ahırın çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çöken çatının altında mahsur kalan çok sayıda küçükbaş hayvanı kurtaramayan vatandaş, durumu Gölcük Belediyesine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden belediye ekipleri, İş makinelerinin de yardımı ile ahırın çöken çatısı kaldırılarak küçükbaş hayvanlar telef olmadan kurtarıldı. Sağ salim hayvanlarına kavuşan ahır sahibi ise belediye ekiplerine teşekkür etti.

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