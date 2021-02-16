Yolda kalan cenaze nakil aracını ekipler kurtardı

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını devam ettiren İzmit Belediyesi ekipleri, yolda kalan cenaze nakil aracını kurtardı.

Kocaeli’nde etkili olan yoğun sebebiyle mesai harcayan İzmit Belediyesi ekipleri, yolda güçlük yaşayan araçlara da anında müdahale ederek destek oluyor. Balören Mahallesine doğru giden ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracı yolda kalınca İzmit Belediyesi ekipleri hemen müdahale etti. Kentin her yanında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşları zincirsiz ya da kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Yolda kalan tüm araçlara yardımda gecikmeyen İzmit Belediyesi ekipleri, ulaşımı rahatlatmak adına tüm personelleriyle birlikte vatandaşlara destek oluyor.

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