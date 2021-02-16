Çöken ahırın altında kalan hayvanlar kurtarıldı

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Nuri Karakaya'ya ait küçükbaş hayvanların barıandığı ahırının çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle biriken karların ağırlığını kaldıramayarak çöktü. Çatının altında kalan hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı.

Gölcük'te, Nuri Karakaya'ya ait 17 Ağustos Mahallesi'ndeki ahırın çatısı, kentte 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle biriken kar yığınının ağırlığına dayanamayarak çöktü. Ahırdaki hayvanların çatının altında kaldığını gören Karakaya, Gölcük Belediyesi´ni arayarak yardım istedi. Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve ahırın yan tarafında bulunan İSU şantiyesinde bulunan iş makineleri ile kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları ile ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar kısa sürede kurtarılarak sahibine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-02-16 22:07:51



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