'La Casa De Papel’ Kocaeli Kuyumcunun duvarını delip içeriye girdiler, alarmın sinyalini kesmek için jammer kullandılar, önce kiralık otomobille, sonra jiple kaçıp gittiler 80 bin liralık soygun anı güvenlik kamerasında

– Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tuvaletin duvarını delerek kuyumcuya giren hırsızlar, 80 bir liralık altın çaldı. Jammer ve beton deliciyi olay yerinde bırakan hırsızlara, önce kiraladıkları otomobil, ardından başka bir jiple olay yerinden kaçtı.

Olay, sabah 04.00 sıralarında Kuzey Mahallesi D100 yan yolda meydana geldi. Nihat Can Kırcı’ya ait kuyumcuya gelen hırsızlar, yan tarata bulunan atıl iş yerinin duvarını delerek, tuvalet kısmından kuyumcuya girdi. Önce içeride yanan ampulü patlatan iki hırsız, ardından tezgahta bulunan 80 bin liralık altını çuvala koymaya başladı.

Bu sırada iş yerinin alarmının uyarı vermesi üzerine, kuyumcunun sahipleri hemen güvenlik kameralarını kontrol etti. İçeride hırsızların olduğunu fark eden Nihat Can Kırcı, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören hırsızlar olay yerinden hızla kaçtı. Önce kiralık bir otomobille İlimtepe mevkisine giden hırsızların ardından başka bir jipe binerek kaçtıkları iddia edildi.

Olayı anlatan iş yeri sahibi Nihat Can Kırcı, “Bizim belirlediğimiz iki kişi, içeriye girip bir kısım altını çalmışlar. Profesyonel bir ekip. Tuvaletten duvarı kırarak içeriye girmişler. İçeriye iki adet büyük jammer cihazı kurmuşlar. Tüm alarm sisteminin kablolarını, sirenini sökmüşler. Bir şekilde sistem uyarı verdi. İçeride 34 sefer keşif yapıyorlar. İçeriyi karanlık yaptıktan sonra, işe koyuluyorlar. Vitrinde az bir ürün vardı. Gelen malzemelere bakılırsa, komple dükkanı boşaltmak için gelmişler. Polis gelince elleri ayakları bir birine dolaşıyor. Kendi aletlerini alamadan, az bir miktar altın alıp kaçıyorlar” dedi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

