Kartepe’de kar kalınlığı bir metreye ulaştı

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Kocaeli'de 4 gündür süren yoğun kar yağışı sonrasında Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartepe'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Kocaeli’de hava sıcaklığının düşmesi ile başlayan kar yağışı, il genelinde aralıklarla devam ediyor. Pazar gününden beri etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaz örtü ile kapladı. Zaman zaman yoğunluğu arttıran yağış sonrasında Kocaeli’nin kent merkezinde kar kalınlığı 26 santimetreye ulaşırken, Samanlı Dağları zirvesinden yer alan ve Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartepe’de ise kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaştı. Sıcaklıklar sıfırın altına düştüğü kent merkezinde, vatandaşların evlerinin önüne park ettiği araçları ise kar altında kaldı.

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