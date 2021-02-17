Körfez Belediyesi’nden sokak hayvanlarına şefkat eli

Körfez Belediyesi, soğuk ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına şefkat eli uzattı, belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede 41 ayrı bölgede oluşturulan beslenme noktalarına, sokak hayvanları için düzenli olarak mama ve su bırakılıyor. Körfezli hayvan severler ile iş birliği içerisinde olan Körfez Belediyesi ekipleri, kırsal alanlarda ve şehir merkezlerinde bulunan sokak hayvanlarına, zorlu hava şartlarına rağmen mamalarını ulaştırdı.

Sokak hayvanlarının hem sevgiye hem de beslenmeye ihtiyaçları olduğunu belirten görevliler, “Yoğun kar yağışı sebebiyle başlatmış olduğumuz karla mücadele çalışmaları kapsamında yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımızı unutmayarak düzenli olarak mama ve su dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Sessiz dostlarımız da ilçemizin bir parçası. Onlar seviyor ve koruyoruz” dedi.

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