Hava sıcaklığı -4 dereceye düşünce göl buz tuttu Martı sürüleri donan göl yüzeyinde yiyecek aradı Kaldırımların buz tuttuğu kentte vatandaşlar yürümekte zorlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hava sıcaklığının 4 dereceye düşmesi sonrası kent merkezinde bulunan kalp görünümlü fuar göleti buz tutunca seyir keyfi oluşturan görüntüler ortaya çıktı. Kaldırımların da buzla kaplandığı kentte vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Kocaeli’de 5 gündür süren yoğun kar yağışının durması sonrasında hava sıcaklığı 4 derecelere kadar geriledi. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından düşen hava sıcaklığı beraberinde buzlanmayı da getirdi. 4 dereceye kadar inen sıcaklık sonrasında kent genelinde buz tutan kaldırımlarda vatandaşlar güçlükle yürümeye çalışırken, İzmit Fuar alanında bulunan kalp şeklindeki gölet ise buz tuttu. Buzlarla kaplanan göletin yüzeyinde martı ve göçmen kuşlar ise yiyecek aramaya başladı. Buz turan kalp şeklindeki İzmit Fuar Göletinin seyir zevki oluşturan görüntüsü ise havadan görüntülendi.



“Yayalar yürümekte zorlanıyor”

Kar yağışı sonrası buzlanmanın vatandaşları olumsuz etkilediğini ifade eden Hasan Kılıç adlı vatandaş, “İzmit’te ikamet ediyorum 22 senedir. Çok şükür İzmit çok güzel bir yer. Hayatımı bundan sonra da burada sürdüreceğim. İzmit’e geldiğimizden beri en az 10 senedir böyle yüklü bir kar görmemiştim. Kar yağışı etkisini kaybetti tabi bu arada fakat buzlanma oldu. Bu buzlanmaya inşallah belediyemiz de büyük bir çaba gösterir ve buzlanmayı önler, yayalar zorlanıyor yürümekte” dedi.

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